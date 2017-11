Rezent hat schonn de Magasinn "The Atlantic", dëst reveléiert. Elo huet den Donald Trump junior e Méindeg den Owend den Austausch tëscht him an der Plattform public gemaach.Wikileaks hat mat senge Revelatioune géint d'Presidentschaftskandidatin Hillary Clinton eng wesentlech Roll gespillt. Esou goufen E-Maile vun der Demokratin vu Wikileaks verëffentlecht, déi der Kandidatin massiv geschuet haten.An der Diskussioun op Twitter tëscht dem Bouf vum Donald Trump a Wikileaks goung et ënnert anerem ëm een Aktiounscomité an datt den Donald Trump Junior soll Linke weiderverbreeden.Um Dënschdeg muss iwwregens dennees virun der Justizkommissioun vum Representantenhaus aussoen am Bezuch op d'Roll vu Russland während dem amerikanesche Wahlkampf.