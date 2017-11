Eng Vergewaltegung am Prisong zu Diez a Rheinland-Pfalz soll méiglech gewiescht sinn, well ze mann Giischtercher op der Plaz waren.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

Dovunner geet d’Gewerkschaft vum Prisongspersonal aus. Zu Diez hat ee Mann den 2. November am Visiteursraum seng Fra vergewaltegt a si mat enger Schierbel blesséiert, während och d’Kanner vun der Koppel am Raum waren. Nëmme ee Giischtje wier dee Moment present gewiescht, deen huet esouwuel missten d’Kameraen am Bléck hunn, wéi och nach 4 weider Visitten.