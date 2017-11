Et géif drëms goen, eng politesch, sozial an ekonomesch Kris, déi ëmmer méi schlëmm gëtt, ze iwwerwannen, heescht et vu Säite vum Militär.



Et géif sech awer net ëm ee Militärputsch handelen huet et vum General Majouer an enger Televisiounsusprooch geheescht. Et géif drëms goen, Verbriecher ze eliminéieren.



De President Robert Mugabe a seng Famill sollen a Sécherheet sinn. Soubal sech d'Situatioun nees normaliséiert hätt, soll d'Regierung mat hirer Aarbecht virufueren.



De Chef vun der Arméi huet d'Sécherheetsautoritéiten opgefuerdert, mam Militär ze kooperéieren.



Um Mëttwoch de Moien hu Panzer den Accès fir an d'Parlament blockéiert. Wéi et vu Reporter op der Plaz heescht, hätten d'Zaldoten an der Géigend vum Parlament d'Autoen opgefuerdert, nees d'Kéier ze maachen. Weider Militärween sti virun de Büroe vun der Regierungspartei an der Haaptstad Harare.



An der Nuecht op e Mëttwoch hat et op d'mannst dräi Explosiounen zu Harare ginn. Schonn en Dënschdeg war d'Militärpräsenz staark geklommen. D'Ambassade vun den USA a Groussbritannien haten hir Staatsbierger am Simbabwe opgeruff, wéinst där ablécklecher Situatioun, extrem virsiichteg ze sinn an doheem ze bleiwen. Déi amerikanesch Ambassade soll och um Mëttwoch zou bleiwen.