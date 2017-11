Op Lëtzebuerger Säit ass nieft dem Grand-Duc Henri an der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg vun e Mëttwoch un dann och de Finanzminister Pierre Gramegna op der Cop23 dobäi.Hie participéiert un direkt e puer Konferenzen, déi ganz am Zeeche sti vun de sougenannte grénge Finanzen. De Pierre Gramegna schwätzt an dem Kontext och iwwert de Rôle vun der Lëtzebuerger Finanzplaz, wat de Beräich vun de "Green Finance" betrëfft.Och zu Bonn vertruede sinn déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel an de franséische President Emmanuel Macron. Hiert Zil ass, dem Kampf géint de Klimawandel een neien Elan ze ginn. Si maachen um Mëttwoch de Mëtteg den Optakt vun enger ganzer Serie vun Discoursen. Iwwer 150 Staats- a Regierungscheffe souwéi Ministeren trieden déi nächst 2 Deeg iwwer un d'Riednerpult vun der Cop23.Eent vun de groussen Ziler ass, ee Reegelwierk opzestellen, op Basis vun deem d'Fortschrëtter beim Klimaschutz kënne gemooss a matenee verglach ginn