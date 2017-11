Dat geet aus dem globalen Terrorismus-Index vum Londoner Institut for Economics and Peace ervir, deen um Mëttwoch publizéiert gouf. Deemno sinn d'lescht Joer weltwäit 25.673 Persounen duerch terroristesch Attentater ëm d'Liewe komm. Dat waren 13% manner wéi dat Joer virdrun an 22% manner wéi nach 2014.



Bedéngt duerch déi militäresch Defaitë vun der Terrormiliz vum sougenannten Islamesche Staat a Syrien an am Irak, gesäit dat britescht Institut elo schonn ee Changement an der Lutte géint den islamisteschen Extremismus.



Net sou gutt sinn d'Noriichten, wann een Europa kuckt. Do goufen et 2016 mat iwwer 800 Affer sou vill Doudeger duerch den Terror ze bekloten wéi zanter 2002 net méi. Eleng an der Tierkei koumen iwwer 650 Mënsche ëm d'Liewen. Et ginn awer Unzeechen, dass sech 2017 ee Réckgang kéint ofzeechnen, sou d'Experten. Donieft géif et de Sécherheetsautoritéiten ëmmer méi dacks geléngen, Attentater ze verhënneren.



Ee grousse Problem stellen allerdéngs Attacken duer, déi mat einfache Mëttelen duerchgefouert ginn, wéi zum Beispill mat Gefierer.



De gréissten Deel vun den terroristeschen Aktivitéite spillt sech an Afrika, dem Noen Osten an an Asien of.