Den amerikaneschen Investisseur Indigo Partners huet 430 Fligere vum Typ A320, am Wäert vu bal 50 Milliarden Dollar, bestallt.

Fir Airbus ass et eng Rekordcommande, dat am Kader vun der Dubai Air Show. D'Aktie vum europäesche Fligerkonstrukteur, si no der Annonce, ëm 3,8 % geklommen.