Nieft der Stad Mandra ware vun den Iwwerschwemmungen och nach d'Stied Nea Peramos a Megara betraff. Iwwer 120 Mann vun de Pompjeeë sinn am Asaz an eng 300 Appeller si bei de Rettungsdéngschter agaangen. Déi bleiwen och an Alarmbereetschaft, well d'Wiederprevisioune fir déi nächst Stonne net gutt sinn.