Zu Bonn geet d'Klimakonferenz an den nächsten Deeg an hir entscheedent Phas. Vun der Plaz bloggt den RTL-Journalist Pierre Weimerskirch.

© Nasa

Alt nees trëfft sech déi ganz Welt fir zesummen iwwert d'Rettung vun der Äerd ze schwätzen. D'Bedroung duerch de Klimawandel kréie mer mëttlerweil reegelméisseg duerch Naturkatastrophe virun Ae gefouert. Viru kuerzem hunn Honnerte renomméiert Wëssenschaftler nach emol drop higewisen, datt de Klimawandel, wa mer esou weider fuere wéi bis elo, net ze stoppen oder vill méi ënner Kontroll ze kréien ass.

Virun zwee Joer war ech selwer dobäi, wéi zu Paräis op der 21. Weltklimakonferenz deen éischten internationale Klimaaccord vu bal alle Staate vun der Welt ënnerschriwwe gouf. Een historeschen Ament, dee vun der Politik reegelrecht gefeiert gouf. Elo si mer zwee Joer méi spéit, een Deel vum Elan ass gebrach. Mat der Wiel vum Donald Trump als amerikanesche President an deem domat verbonnenen Austrëtt vun den USA aus dem Klimaaccord, ass ee wichtege Partner vum Zuch ofgesprongen.

Éiergäizeg Ziler

Déi neisten Zuelen iwwert den Ausstouss vu Kuelendioxid-Emissioune weisen, datt dës weltwäit weider klammen an trotz ville Verspriechen, déi zu Paräis gemaach goufen, sech bis ewell nach wéineg geännert huet. D'Haaptzil, dat zu Paräis festgehale gouf, ass ambitiéis: Déi global Duerchschnëttstemperatur soll däitlech manner wéi 2 Grad Celsius par Rapport zum virindustriellen Niveau klammen, ideal wieren 1,5 °C. D'Risiken an d'Auswierkunge vum Klimawandel sollen esou däitlech reduzéiert ginn.



© Nasa

Roll vu Lëtzebuerg

Zu Paräis hat Lëtzebuerg 2015 eng wichteg Roll, ënnert der Presidence war d'Ëmweltminister Carole Dieschbourg mat der Stëmm vun der EU um Verhandlungsdësch. Fir déi ambitiéis Ziler schrëftlech festzehale war Lëtzebuerg eng vun den dreiwende Kräften.

International gesinn, fënnt d'Lëtzebuerger Ëmweltministesch nach ëmmer gehéier. Zu Bonn geet et drëms ee juristesche Kader ze schafen, fir d'Ziler vu Paräis ëmzesetzen.

Zu Lëtzebuerg versicht ee weider Efforten an den erneierbaren Energien ze maachen, europawäit bleift een awer d'Schlussliicht. Am Kader vun der Rifkin-Etüd soll elo d'Solarenergie ee wichtege Pilier vun der Lëtzebuerger Energieversuergung ginn, bis op Weideres läit Lëtzebuerg bei ronn 5 Prozent erneierbaren Energien. Schwätze mer vu Klimawandel, muss een och den Tanktourismus consideréieren, d'Lëtzebuerger CO2-Bilanz ass fir d'Gréisst vum Land katastrophal.

Vill waarm Loft?

Efforte gi vun alle Länner gefuerdert, Lëtzebuerg eleng kann net vill änneren. Et kann een awer weisen, datt et aner Weeër ginn. Zanter datt d'USA net méi esou ganz dobäi sinn, ass zum Deel een neien Elan an den USA ausgebrach. Kalifornien, wëll ee Musterschüler ginn a mécht trotz Donald Trump grouss Efforten. China wëllt dreiwend Kraaft ginn, deet sech awer schwéier, well et wëll ee weider wuessen, dofir brauch ee vill Energie.