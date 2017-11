© AFP Archivbild

Si wiere weidergezunn Direktioun Libyen, Somalia, an afrikanesch Länner südlech vun der Sahara an op d'Philippinen. Verschiddener wieren och zeréck an Europa gaangen, sou de Chef vum Anti-Terror-Programm vun den Emiraten géintiwwer der däitscher Noriichtenagence dpa.Eng grouss Gefor géif donieft vu Gruppen an der syrescher Provënz Idlib ausgoen, déi Member si vun der Terrororganisatioun Al-Kaida. Dës géifen hei een Territoire kontrolléieren mat zwou Milliounen Awunner an engem héije Chômagetaux. Do wier et einfach fir si, fir nei Terroristen ze rekrutéieren. No Recherche vun der BBC, hat am Oktober, kuerz virun der Invasioun vun den USA, Dosende vu Camionen a Bussen Al-Rakka verlooss. Op d'mannst 250 Terroriste vum IS, begleet vun ongeféier 3.500 Familljememberen, dierften deemools aus der Stad geflücht sinn. Dorënner och och eng Partie auslännesch IS-Kämpfer gewiescht sinn.