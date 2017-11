A Frankräich hu Gewerkschaften an aner Organisatiounen nees zu landeswäiten Protester géint d'Regierungspolitik vum President Macron opgeruff.

Et handelt sech ëm dee véierten Aktiounsdag zanter den Emmanuel Macron viru gutt sechs Méint neie franséische President gouf. Dem Opruff vun der Gewerkschaftsorganisatioun CGT hunn sech déi Kéier och aner Syndikater, souwéi Jugend- a Studentenorganisatiounen ralliéiert.



D'Organisateure geheien dem Macron neoliberal Reformen an eng Politik zugonschte vun deene Räiche vir. Déi gréisst franséisch Gewerkschaft CFDT ënnerstëtzt des Protestaktioun allerdéngs net. Si setzt op Verhandlunge mat der Regierung. An der lescht war d'Participatioun un den Demonstratiounen dann och däitlech zeréckgaangen.