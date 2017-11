Souwuel an der Finanz- wéi och an der Energiepolitik an an der Flüchtlingsfro. An der Nuecht op en Donneschdeg sinn d'Parteispëtzten ouni gréisseren Duerchbroch ausernee gaangen.Um Donneschdeg de Moie sinn intern Gespréicher geplangt, éier déi eenzel Delegatioune mëttes fir weider Verhandlungen zesumme kommen. Um 18 Auer kommen déi véier Parteien dann am grousse Krees beieneen. Et gëtt erwaart, dass sech d'Gespréicher bis déif an d'Nuecht era wäerten zéien. No der leschter Sondéierungsronn wëllen d'Parteien dann decidéieren, ob et eng Basis gëtt fir offiziell Koalitiounsverhandlungen unzefänken.