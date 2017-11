© AFP

41 Kakaduen an 84 Papageie goufe vun den indoneseschen Autoritéite gerett, wéi si sollten aus dem Land geschmuggelt ginn. Déi exotesch Déiere waren an Offlossréier verstoppt, déi mat Drot zougemaach waren. D'Déieren haten also net vill Plaz.D'Ermëttler, déi d'Schmuggler iwwerféiere konnten, ginn dovunner aus, datt si zu engem Netz vu Braconniere gehéieren, déi exotesch a bedroten Déieren am indoneseschen Dschungel afänken an dann an d'Ausland exportéieren oder op den nationale Mäert verkafen. Duerch dës illegal Geschäfter geet d'Zuel vun der Populatioun vun dësen Déieren ëmmer weider erof.De Männer, déi bei dëser Dot verhaft goufen, dréit bis zu 5 Joer Prisong an ëm déi 6.300 Euro Strof.