Am Schlëmmsten trëfft et dobäi Däitschland, wou direkt 3.300 Plazen ewechfale sollen.

Siemens mécht seng Fabriken zu Leipzig a Görlitz an Däitschland zou. Eleng do falen 920 Plazen ewech, wéi d'Entreprise en Donneschdeg matgedeelt huet. Am Ganze ginn an Däitschland 3.300 Plaze gestrach, weltwäit sinn et der 6.900, wéi d'Firma offiziell matgedeelt huet.