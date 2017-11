Et sinn d’Fidschi-Inselen, déi déi 23. Weltklimakonferenz organiséieren. Dat awer net an hirer Heemecht, ma zu Bonn.

An der Republik liewe knapp 900.000 Mënschen, aus logistesche Grënn huet een déi eemoleg däitsch Haaptstad gewielt, fir d’ Konferenz ze organiséieren.

Net Fischi, net Däitschland, mä Vereenten Natiounen

Beweegt ee sech op der Klimakonferenz, ass ee net op däitschem Territoire, och krut Fidschi net den Terrain zur Verfügung gestallt, ma d’Vereenten Natiounen. Esou gëtt deen héich securiséierten Territoire vun UN-Sécherheetspersonal iwwerwaacht. Fotoe vun de Leit an Uniform dierf een net maachen, den Agangsberäich änelt deem vun engem Fluchhafen.

Ass ee bis bannen dann ass d’Ambiance zimlech locker, et huet een d’Gefill, et wier een op enger grousser Foire.



Wat soll dat Ganzt?

Et kennt engem dann schonn den éischten Ament d’Fro op, wat soll dat Ganzt? Vertrieder aus alle Staate vun der Welt zirkuléieren op e puer Quadratmeter. Op Politiker, Beamten, Vertrieder vun Hëllefsorganisatiounen oder och Journalisten. Vill gëtt an de Couloiren diskutéiert, verhandelt gëtt dann awer meeschtens hannert zouenen Dieren. Koalitioune gi geschloss, et ass haart Politik, Muechtpolitik, wou wéi ëmmer déi Stäerkste sech duerchsetzen an d’eegen Interessen am Virdergrond sinn.



Un de Normalbierger denken

Bei deene villen Diskussiounen dierf d’Politik awer net vergiessen, dat et virun allem em Mënsche gëtt. Mënschen, déi vläicht aner Problemer hunn, wéi de Klimawandel an déi sech net kënne privat eng Photovoltaik-Anlag bauen. Awer och Mënschen, déi selwer vum Klimawandel betraff sinn a wëllen, dass sech eppes ännert, an do wiere mer erëm op de Fidschi-Inselen ukomm. Zu Bonn hunn ech der Zwee begéint, déi a mengem Alter sinn an déi soten: “Mir hu keng Loscht, datt anerer eis soen, wat de Klimawandel ass a wat een dogéint maache kann, se solle selwer bei sech Doheem eppes änneren an net eis Saache verspriechen.”



