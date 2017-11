© AFP

De Salvatore Totó Riina ass e Freideg de Moien, een Dag no sengem 87. Gebuertsdag, an engem Héichsécherheetsprisong zu Parma gestuerwen.De Riina gouf fir iwwer 150 Morden responsabele gemaach, fir déi hien ugestëft gouf. Hien gouf zu 26 Mol Liewenslänglech veruerteelt.De Gesondheetsminister Andrea Orlando huet dem Riina senger Fra an 3 vu senge 4 Kanner en Donneschdeg erlaabt, de "Pate" am Spidol vum Prisong ze besichen, fir Äddi ze soen. Dem zanter 1993 inhaftéierte Mafiosi ass et net erlaabt, Besuch ze kréien.Säin eelste Jong Giovanni sëtzt selwer am Prisong wéinst véierfache Mord.