Klimakonferenz ass e Freideg zu Bonn op en Enn gaangen ass (17.11.2017) Oppe Froen a puncto Finanzhëllef fir Entwécklungslänner bleiwe weider.

Lëtzebuerg huet zesumme matt anere Staaten eng Koalitioun géint d'Kuel geschloss. D'Zukunft gesäit Gréng aus, d'Energië vun der Zukunft si propper, dat ass op d'mannst den Tenor op der 23. Weltklimakonferenz. Erneierbar Energien op Wand oder Solar sollen uechter d'Welt gefördert ginn.Um Bord vun der COP23 hat sech de Grand-Duc Henri mam Aventurier Bertrand Piccard getraff. De Schwäizer ass als éischte Mënsch ronderëm d'Äerd mat engem Ballon an och mat engem Solarfliger geflunn. A Saachen nei Technologien an erneierbaren Energien ass de Piccard ee Pionéier. Op dëser Klimakonferenz gouf eng weltwäit Allianz fir propper Technologië gegrënnt. Mam Lëtzebuerger Institut fir Wëssenschaften an Technologien List wëll een enk zesumme schaffen.Léisunge géif et der vill ginn, et misst ee se nëmmen upaken. Och zu Lëtzebuerg gi weider Efforte vun der Politik gemaacht, fir d'Klimaziler ze erreechen. D'Wandenergie ass an de leschte Joeren ausgebaut ginn, och d'Solarenergie soll elo verstäerkt zu Lëtzebuerger genotzt ginn.Iwwert ee Fong zesumme mat der europäescher Investitiounsbank solle Staaten an Nordafrika finanziell ënnerstëtzt ginn, fir an erneierbar Energien ze investéieren.Visionären gëtt et der vill den Ament op der Welt. Den Elon Musk huet um Freideg deen éischten elektronesche Camion presentéiert, hei gëtt versprach dat en 2019 soll op de Stroossen ze gesi sinn.

