D'Police war net op d'Onrouen am Zentrum vu Bréissel leschte Samschdeg preparéiert. Dat geet aus engem Rapport vun der Inspection générale ervir, deen de belschen Inneminister Jan Jambon elo presentéiert huet.



Wéi et heescht wier Bréissel gutt fir geplangte Manifestatioune virbereet, ma de Beamten hätt et un den néidegen Informatiounen gefeelt. E Plang fir esou aussergewéinlech Evenementer, wéi d'Debordementer no der Qualifikatioun vum Marokko fir d'Fussballweltmeeschterschaft leschte Samschdeg, gëtt et net.



Kritiséiert gëtt elo virun allem déi schlecht Kommandostruktur, dat heescht déi schlecht Kommunikatioun, déi et net erlabe géif, eng global Vue ze hunn, fir genuch Renforten ze coordinéieren.



Leschte Weekend waren eng 20 Persounen an de Krawaller blesséiert ginn. Onbekannter hu Vitrinne vu Geschäfter ageschloen an am Zentrum vu Bréissel randaléiert. Ganz séier stoung d'Police wéinst hirer Reaktioun an der Kritik.