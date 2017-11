De President huet via Twitter matgedeelt, seng Decisioun zréckzehuelen, bis all Fakten iwwert den Aarteschutz gepréift wieren.





Put big game trophy decision on hold until such time as I review all conservation facts. Under study for years. Will update soon with Secretary Zinke. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2017



E puer Stonne virdrun nach, hat eng Spriecherin vum amerikanesche President d'Entscheedung verdeedegt den Importstopp op den Elephantentrophäen opzehiewen. Sportjeeër sollten nees d'Erlaabnis kréien esou ëmstridden Trophäen vun hire Juegten aus Simbabwe a Sambia an d'USA z'importéierten. Domadder wier d'Verbuet vum Barack Obama réckgängeg gemaach ginn.



Virun allem déi mächteg Waffelobby NRA an d'Juegdlobby Safari Club International Foundatioun hate sech dofir staark gemaach. Ëmwelt- an Déiereschützer waren awer direkt no der Annonce Stuerm géint den Donald Trump gelaf .