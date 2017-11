De Konvoi mam libanesesche President a Frankräich © AFP

Hannergrond sinn Aussoen vum däitsche Regierungsmember, den demissionäre libanesesche Premier Saad Hariri dierft net géint säi Wëllen a Saudi-Arabien festgehal ginn. De libanesesche Politiker ass sengersäits zu Paräis ukomm.



Virum Depart hat den Hariri via Twitter matgedeelt, dass hien um Wee op de Fluchhafe wier: "Ze soen, dass ech a Saudi-Arabien festgehale ginn an et mir verbueden ass, d'Land ze verloossen, ass eng Ligen".



De libanesesche President hat de 4. November iwwerraschend säi Récktrëtt annoncéiert a schwéier Virwërf géint d'Hisbollah-Bewegung erhoff, mat där hien eng Koalitiounsregierung agaange war. Et gouf spekuléiert, dass Riad hie forcéiert hätt ze demissionéieren.