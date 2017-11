Am Simbabwe sinn Dausende Leit an der Haaptstad op d’Strooss gaang, fir géint de President Mugabe ze manifestéieren.

© AFP

Zanter e Mëttwoch sëtzt deen ënnert Hausarrest, nodeems de Militär geputscht huet an d'Kontoll iwwer d'Land iwwerholl huet. Zanterhier ass d’Féierung am Gaangen mam 93 Joer ale President ze verhandelen. Ee Revirement gouf et och an der Regierungspartei. Trei Mugabe-Supporter hunn nämlech iwwerraschend de Récktrëtt vum Mugabe gefuerdert.