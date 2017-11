Et gëtt nach Hoffnung fir d'Equipe vun engem U-Boot vun der argentinescher Marine, dat zanter e Mëttwoch am Südatlantik vermësst gëtt.

Wéi de Verdeedegungsministère an Argentinien matdeelt, konnten elo Noutsignaler vum Boot empfaang ginn. De Kontakt zu der Equipe vu 44 Leit u Bord konnt awer nach net hirgestallt ginn. D'Autoritéite schaffen drun, fir erauszefannen, wou d'Signaler genee hirkommen.

Zanter e Mëttwoch war de Kontakt mat der "ARA San Juan" ofgebrach an et gouf eng grouss Sichaktioun lancéiert. Wéinst de schlechte Wiederkonditiounen an de meterhéije Welle war dës bis ewell ouni Succès.Déi elo empfaangen Telefonssignaler waren immens kuerz, tëscht 4 a 36 Sekonnen. An engem Zäitraum vu ronn 5 Stonnen, gouf et 7 Appeller, ma d'Signal wier ze schwaach, fir d'U-Boot direkt ze lokaliséieren.De Brudder vun engem Maschinist u Bord huet ausgesot, dass d'U-Boot un der Uewerfläch muss sinn, wa Leit vun der Equipe probéiert hätten, mat engem Satellittentelefon unzeruffen: "Et gëtt nach Hoffnung, ënne wiere se verluer gewiescht".