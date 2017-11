© AFP

De President Emmanuel Macron an den Donald Trump ware sech e Samschdeg eens, fir zesummen den Aktivitéiten vun der Hisbollah an dem Iran, déi d'Regioun destabiliséieren, wëllen entgéintzewierken. De franséische President huet an deem Kontext och mam libanesesche President, dem ägyptesche Staatschef, dem Krounprënz aus Saudi-Arabien an dem UNO-Generalsekretär telefonéiert. Donieft huet den Elysée weider Gespréicher fir déi nächst Deeg annoncéiert.



Den Emmanuel Macron huet e Samschdeg den demissionäre libanesesche Premier zu Paräis empfaang. De Saad Hariri huet de 4. November iwwerraschent säi Récktrëtt annoncéiert. Als Grond huet hien den Drock vun der Hisbollah genannt, deen ëmmer méi grouss gi wier. D'Hisbollah gëtt vum Iran ënnerstëtzt. Ganz séier stoung doropshin de Virworf am Raum, de Politiker wier vu Saudi-Arabien zu senger Demissioun gezwonge ginn. Saudi-Arabien an dem Iran streiden zanter Joren lo schonn ëm méi Afloss an der Regioun.