E ganz trageschen Accident gouf et e Samschdeg zu Pecq, an der Géigend vun Tournai, an der Belsch.

En Automobilist hat am Nomëtteg op enger Bréck d'Kontroll iwwert säin Auto verluer an ass an e Grupp vu 26 Kanner gefuer, déi mat de Scouten grad op där Plaz ënnerwee waren. E Jong vun 12 Joer ass ëm d'Liewe komm.



D'Affer gouf duerch den Auto vun der Bréck gedréckt an ass an den äisege Floss gefall. D'Kand ass réischt eng Stonn nom Tëschefall vun de Secouristen erëmfonnt ginn a konnt trotz vill Efforten net méi reaniméiert ginn.