E Freideg hate sech schonn 8 vun am ganzen 10 Regionalverbänn dofir ausgeschwat, dee laangjärege Staatschef ofzesetzen.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Dee Vote dierft e Sonndeg vum Zentralkomitee vun der afrikanescher Nationalunioun am Simbabwe confirméiert ginn. Donieft ass och eng Entrevue tëscht der Arméi an dem 93 Joer ale Mugabe geplangt, dee jo an der Nuecht op e Mëttwoch vun der Arméi ënner Hausarrest gesat gouf. De Robert Mugabe ass den eelste Staatschef op der Welt.