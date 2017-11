© AFP

D'Sondage ginn allerdéngs och dovunner aus, datt am éischten Tour nach kee vun de Kandidaten déi absolut Majoritéit zesummekritt. Et dierft deemno de 17. Dezember zimlech sécher an de Ballotage goen. Alles an allem trieden 6 Männer an 2 Fraen fir de Presidenteposten un. Déi 14,3 Millioune Wieler stëmmen awer och iwwert d'Deputéiert an d'Hallschent vum Senat of.