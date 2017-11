© AFP

Den eenzege Kandidat fir de Posten ass um Kongress mat enger ganz grousser Majoritéit a just 2 Enthalungen gestëmmt ginn. Den neie Leader vun der Partei steet dem President Emmanuel Macron no a wëll no de Kritiken géintiwwer en Marche dem Mouvement en neien Elan ginn. Op den aktuelle Staatssekretär a Porte-Parole an der Regierung bleift, steet fir den Ament nach net fest. De Christophe Castaner huet awer scho gesot op d'mannst säi Posten als Porte-Parole opzeginn.