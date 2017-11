An engem administrative Gebai vun de Produktiounsunitéiten 3 a 4 huet et géint 16 Auer gedämpt, dowéinst goufen d'Securisten alarméiert.

© RTL (Archiv)

Wéi d'Signal koum, datt et Damp an engem administrative Gebai géif ginn, gouf d'Prozedure lancéiert an d'Pompjeeën alarméiert. Op der Plaz gouf de festgestallt, datt elektresch Kabelen ze waarm gi wieren. D'Gebai gouf gelëft an d'Kabelen ofgeklemmt a scho war de Problem geléist.