Am Norden vun Italien gouf et um Sonndeg de Mëtteg nees en Äerdbiewen. De Buedem huet mat enger Stäerkt vun 4,4 Punkten op der Richterskala geziddert an den Epizenter loung an der Géigend vu Parma.

Grousse Schued ass awer net entstanen an et gouf och bis elo keng Rapporten iwwer Blesséierter.