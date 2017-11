Eegenen Aussoen no huet déi syresch Arméi d'Stad Albu Kamal zeréckeruewert, dat déi zweete Kéier an engem Mount.

Internat.: Am meeschte gelies

D'Stad am Oste vu Syrien an un der irakescher Grenz war déi leschte Stad, déi ënnert der Kontroll vum IS a Syrie louch. Scho virun 10 Deeg hat d'Arméi d'Stad konnten a säi Besëtz bréngen, ma d'Dschihadisten hate se dräi Deeg dono nees ënner hir Kontroll bruecht.Wéi de syreschen Observatoire fir Mënscherechter mellt, wieren 31 Mënschen ëmkomm, dovunner 31 Zaldote vun de regierungstreien Truppen a 50 Leit vun den IS-Terroristen.