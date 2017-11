An der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg ass et d'Nouvelle, datt d'FDP d'Gespréicher ofgebrach huet an et domat keng "Jamaika"-Koalitioun wäert ginn.

De Parteichef vun der FDP, Christian Lindner, huet gesot, an de Gespréicher mat der CDU-CSU an deene Gréngen hätt et him u Vertraue gefeelt. Et wier net gelongen, eng gemeinsam Iddi fir d'Zukunft vum Land auszeschaffen an da wier et besser "net ze regéieren, ewéi falsch ze regéieren".Besonnesch an der Flüchtlings- a bei der Klimapolitik sinn sech d'Parteien net eens ginn. Wéi et elo weidergeet, ass nach net gewosst. Reng rechneresch wier eng grouss Koalitioun aus CDU-CSU an SPD méiglech, ma d'SPD hat schonn erkläert, net wëllen un der Regierung ze partizipéieren an an d'Oppositioun ze goen. Och eng Minoritéitsregierung wier zwar theoretesch denkbar, awer onwahrscheinlech. Villes deit dowéinst den Ament dorop hin, dass déi Däitsch nach eng Kéier musse wiele goen.