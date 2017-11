D'europäesch an déi asiatesch Ausseministeren beroden am Kader vum Asem-Sommet an der Haaptstad vum Myanmar iwwert déi aktuell Rohingya-Flüchtlingskris.

Vertrieder aus 51 Länner souwéi déi International Organisatioun Asean an d'EU sëtze ronderëm en Dësch.

Lëtzebuerg ass duerch den Ausseminister Jean Asselborn vertrueden, deen ënnert anerem eng Entrevue mat der Regierungscheffin Aung San Suu Kyi huet. D'Friddensnobelpräislaureatin steet an der Kritik well se ganz laang näischt zu der Gewalt vun de Regierungstruppen géint déi moslemesch Minoritéit gesot huet. Zanter August si méi wéi 600.000 moslemesch Rohingya aus dem Myanmar an d'Nopeschland Bangladesch fortgelaf.



Nieft der Entrevue mat der Aung San Suu Kyi profitéiert de Lëtzebuerger Diplomatiechef dovun, fir mat enger ganzer Partie vu sengen asiateschen an europäeschen Homologen zesummen ze kommen, fir iwwert déi bilateral Relatiounen ze schwätzen.





Wéi d'Regierung matdeelt, huet de Cooperatiounsminister Romain Schneider eng weider Nouthëllef an Héicht vun 360.000 Euro fir d'Rohingya-Flüchtlingen accordéiert. D'Hëllef soll duerch d'Partner an d'Lëtzebuerger ONG'en am Bangladesch bei de Concernéierten ukommen. Den 23. Oktober hat de Grand-Duché schonn op enger internationaler Donateurskonferenz zu Genève eng scho finanziell Ënnerstëtzung fir 750.000 Euro zougesot.