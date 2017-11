UNICEF-Hëllef fir Kanner a Jordanien (20.11.2017) A Jordanien liewen den Ament iwwert eng hallef Millioun Flüchtlingen. Dorënner och ganz vill Kanner. Si wunnen am Flüchtlingslager oder a klenge Wunnengen an der Stad. An d’Kanner sollen natierlech och kënnen an d’Schoul goen. D’UNICEF hëlleft hinnen dobäi. Fir si ass d’Schoul awer méi wéi just véier Maueren. Firwat d’Schoul fir d’Kanner sou wichteg ass, dat hunn si eis selwer erzielt.



All Moien gëtt d‘Maryam vun hirer beschter Frëndin ofgeholl. D’Meedercher gi moies an d‘Schoul. D’Jonge mëttes. Duerno gi si bei d‘Maryam Heem oder an de Makani-Zenter. Hei verbréngen d‘Kanner hir Fräizäit. Kënne spillen, léieren a gi vun Educateure betreit.35.000 syresch Flüchtlinge liewen hei am Camp. Méi wéi d’Halschent dovunner si Kanner. De Camp zu Azraq ass just ee vun 10 am Land. Vill Kanner sinn traumatiséiert. Si kommen aus Krichsgebidder oder ware laang op der Flucht. D’Kanner kënnen dat Erlieften verschaffen.Duerch d’Aarbecht vun der Unicef an aneren ONGDen huet sech an de leschte Jore vill verbessert. An den Haiser gëtt et elo fléissend Waasser an Elektresch. 80% vun den Flüchtlinge wunnen awer guer net an engem Camp. Mä si städtesch Flüchtlingen. Den Ahmad wunnt an der Haaptstad Amman. Viru 4 Joer ass hien heihinner komm.Op 8 Jordanier kënnt 1 Flüchtling. Traditionell huet Jordanien schonn ëmmer vill Refugiéen opgeholl. Mä d’Land huet selwer vill Problemer. Flüchtlinge sinn net ëmmer wëllkomm. Dat huet den Ahmad schonn dacks ze spiere kritt. Am Ufank huet den Ahmad keng Schoul fonnt. Well et ginn ze vill Kanner an net genuch Infrastrukturen.Och do konnt de Makani-Zenter hëllefen. Hien huet Saachen nogeholl, déi hien duerch de Krich an d‘Flucht verpasst hat. Wann d‘Kanner an de Makani-Zenter kommen, kréie si Bongen. Déi kënne si géint Spillsaachen antauschen. Den Ahmad huet sech viru Kuerzem eng Rennbunn erausgesicht.Weltwäit si 65 Millioune Mënschen op der Flucht. Viru Krich a Verfolgung. Op der Sich no engem bessere Liewen, mä nëmmen all ze dacks bleiwe si do hänken. Aus der Iwwergangssituatioun gëtt Alldag. Sou wéi fir d‘Maryam. Si ass elo scho 4 Joer hei. Si dreemt dovun eng Kéier ze studéieren.Zanter 7 Joer sinn d’Schoulen an de Flüchtlingscampe vum Staat unerkannt. D’Kanner kënnen een Diplom maachen. D’Schoul ass eben méi wei véier Maueren. D’Schoul ass Sécherheet, Frëndschaft, Spaass, eng Plaz fir ze léieren an net zu lescht eng Chance fir eng besser Zukunft.