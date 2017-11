Loftopnahm vun Haiti am Joer 2016 © AFP

Déi betraffe Leit hätten annerhalleft Joer Zäit, fir zeréck op d'Karibikinsel ze goen, heescht et vun den zoustännegen amerikaneschen Autoritéiten. Si hunn eng provisoresch Openthaltsgenehmegung an den USA. Als Alternativ kéinte si och probéieren, een amerikanesche Visa oder soss een Openthaltsrecht ze kréien.



D'USA haten nom schwéieren Äerdbiewen am Joer 2010 knapp 60.000 Flüchtlinge vun Haiti opgeholl. Wéi et heescht, hätte sech antëscht awer d'Konditiounen op der Insel däitlech verbessert. Den Delai vun 18 Méint géif souwuel deene Betraffenen Zäit ginn, fir sech op de Retour ze preparéieren, wéi och dem Land selwer fir déi néideg Mesuren ze treffen, fir déi Zéngdausende vu Leit nees opzehuelen.