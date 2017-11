De Militärasaz a Syrien kéint geschwënn eriwwer sinn. Dat sot de russesche President Vladimir Putin e Méindeg no engem Treffe mat sengem syreschen Homolog.

© AFP

De Bachar Al Assad huet de Putin fir seng Efforten gelueft, heescht et vum Kreml. Den Assad soll sech e Méindeg och bereet gewisen hunn, de Fridden am Land nees hierzestellen. D’Regioune wiere vun Terroriste befreit ginn. Elo kéinten d’Zivilisten nees an hir Stied Heem goen.