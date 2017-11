© AFP-Archiv

Si blockéieren an der Haaptsaach d'Autobunnen an de Grenzregiounen. Déi betraffe Camionneure kritiséieren, dass hire Secteur vun där neier Direktiv ausgeschloss ass, an hinne méi Loun zousteet.



Den Text soll um Dënnschdeg am franséische Parlament diskutéiert ginn. D'Gewerkschafte fäerten, dass de Sozialdumping zouhëlt.



D'Camionneure setze virun allem d'Autobunnen tëscht Frankräich an Däitschland, Italien, Spuenien a Lëtzebuerg zou. Ee Spriecher vun der CFDT sot, dass d'Aktioune friddlech oflafen, et awer zu Problemer am Trafic wäert kommen.



D'Aktioun huet um 6 Auer moies ugefaangen.