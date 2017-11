An Däitschland sinn, bei grousse Razzien, 6 presuméiert IS-Memberen an e puer Bundeslänner festgeholl ginn.

D'Persoune gi verdächtegt, eng Attack mat Waffen oder Sprengstoff op en ëffentlecht Zil an Däitschland preparéiert ze hunn, sot de Parquet vu Frankfurt. D'Pläng wären awer nach net ofgeschloss gewiescht.

D'Enquête viséiert 6 jonk Syrer tëscht 20 an 28 Joer. Si all sollen 2014 an 2015 als Demandeurs d'asile an Däitschland komm sinn.