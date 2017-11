Op d'mannst 50 Mënsche si gestuerwen, wéi een Terrorist sech während dem Gebiet an enger Moschee an d'Luucht gesprengt huet.

D'Attentat war an der Stad Mubi am Bundesstaat Adamawa a gouf nach net revendiquéiert.



Et handelt sech awer héchstwahrscheinlech ëm eng Attack vu Boko Haram.