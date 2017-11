Op der L36 tëscht Speicher a Rothaus koum et um Dënschdeg zu enger ganz schroer Kollisioun mat engem Doudegen an zwou schwéier blesséierte Fraen.

Kuerz viru 17 Auer huet op der L36 op Héicht vun der Strooss fir bei de Bermeshausener Hof de Chauffer vun engem BMW d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass an en Toyota gerannt, deen him entgéint koum, esou d'Policeinspektioun vu Bitburg.D'Pompjeeën hunn d'Leit aus den Autoe mussen erausschneiden.De Chauffer vum BMW ass nach op der Plaz vum Accident verscheet, en hat 22 Joer.Déi zwou Fraen am Toyota goufe schro blesséiert.An engem vun den Autoe waren och zwee Muppen, een huet den Accident net iwwerlieft.Déi genee Ursaach vum Crash ass nach net gewosst. Geschitt ass dee fatalen Accident ëstlech vu Bitburg, tëscht Speicher a Rothaus, eng 30 km hannert der Lëtzebuerger Grenz.