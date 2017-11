© AFP

Iwwer 6 Joer no der Arrestatioun vum Ratko Mladic, gëtt d'UN-Krichsverbriechertribunal zu Den Haag e Mëttwoch d'Uerteel géint de fréiere bosnesch-serbesche Militärchef bekannt. Den haut 74 Joer ale Mann ass ënnert anerem wéinst Vëlkermord, Krichsverbriechen a Verbrieche géint d'Mënschlechkeet während dem Bosnien-Krich tëscht 1992 an 1995 ugeklot. 2011 war hien eréischt festgeholl ginn, nodeems hie 16 Joer laang op der Flucht war.



De Parquet fuerdert liewenslängleche Prisong, d'Defense e Fräisproch. Dem Ratko Mladic soll ënnert anerem fir d'Massaker vu Srebrenica responsabel sinn.



Bosnesch-serbesch Unitéiten haten am Juli 1995 d'UN-Schutzzone attackéiert an Estimatiounen no 8.000 moslemesch Männer a Jongen ëmbruecht. Donieft muss sech de fréiere Militärchef och dofir veräntweren, dass vu Mee 1992 un, Sarajewo während 44 Méint belagert war. Mënscherechtsorganisatiounen no sollen deemools net manner wéi 10.000 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.