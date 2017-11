No e puer Hurrikanen

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Souvill soll den Neesopbau kaschten. D'Europäesch Unioun huet doropshin am Kader vun enger Donnateurskonferenz vun de Vereenten Natiounen en Dënschdeg zu New York 300 Milliounen Euro zougesot. Och vill aner Länner hunn Hëllefen accordéiert. Kanada zum Beispill 100 Milliounen Dollar. Wéi vill am ganzen zesummekoum, ass net gewosst.