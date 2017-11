An Däitschland sinn 2017, 60 Ruddele Wëllef gezielt ginn. Virun engem Joer waren et der nëmmen 13.

Internat.: Am meeschte gelies

Dës Zuele baséieren op e Monitoring vum Mee 2016 bis Abrëll 2017. Momentan liewen 150 bis 160 Wëllef an Däitschland, haaptsächlech a Brandenburg a Sachsen.D'Zuel vun de Ruddelen ass zwar an d'Luucht gaangen, mä d'Zuel vun de Koppelen ass vun 21 op 13 erofgaangen.Och wann d'Verbreedung vun deenen Déieren zu Konflikter ka féieren, sinn d'Wëllef geschützt. Et ass verbuede si ze fänken oder si ze erleeën.