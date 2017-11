Philip Siefer, e Chef wéi net all déi aner (22.11.2017) De Philip Siefer ass e Geschäftsmann. Virun 2 Joer huet de 34 Joer alen Däitschen zesumme mat engem Kolleg d‘Firma "Einhorn" gegrënnt. D'Aarbechter kënnen an dëser Firma déi fräi Deeg an de Verdéngscht selwer bestëmmen.

Alles huet 2015 mat enger Crowdfunding-Campagne ugefaangen. Haut huet hire Betrib 20 Mataarbechter, wäert viraussiichtlech dëst Joer ëm déi 2 Milliounen Euro Ëmsaz maachen an et wëllt ee weider wuessen. Méi Kondomer verkafen, ma net op déi gewinnten Aart a Weis vun haut.De Geschäftsmann wär haut nämlech net méi dat, wat e fréier war. Bei der Firma "Einhorn" wëllt een nees esou si wéi fréier, wou nach méi op deen anere geuecht ginn ass, sou de Philip Siefer, Matgrënner vun Einhorn Products Gmbh. An dat setzt d‘Firma wahrscheinlech wéi keng aner ëm. D'Aarbechter kréie souvill fräi Deeg, wéi se wëllen, a kënnen hire Verdéngscht och selwer bestëmmen.En Dram fir déi meeschten Aarbechter. Realitéit am Philip Siefer sengem Betrib. Deemno eng Persoun, déi Geschäftsleit inspiréiere kann. An dat sollt hien och als ee vun de Riedner op der Konferenz European Entrepreneurs.Wéi seng Firma, déi eng méi alternativ Aart a Weis huet fir ze schaffen, esou huet hien och e méi lockere Wee fir Virträg ze halen. De Philip Siefer war nëmmen ee vu 17 Riedner op der Konferenz European Entrepreneurs. D’Christine Hansen, Co-Organisatrice vun dësem Evenement, wollt, dass d’Nolauschterer duerch méi speziell Iddien inspiréiert ginn.300 Participanten hu sech iwwert déi dräi Deeg ausgetosch. Een Entrepreneur huet vum anere geléiert.