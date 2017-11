© AFP

D'SPD bleift weiderhin bei engem Neen, wat awer nach eng eventuell grouss Koalitioun kéint ugoen. An deem Kontext huet elo de Chef vun der SPD aus Nordrhein-Westfalen, Michael Groschek, ee sougenannte Stabilitéitspakt mat enger Minoritéitsregierung an d'Spill bruecht, deen eng gemeinsam Linn an zentrale Froe géif reegelen. Sou eng Zesummenaarbecht kéint et senger Meenung no op verschiddenen Niveauen ginn. Zum Beispill wat déi Regioune betreffen, déi finanziell schlecht do stinn, beim Aféiere vun engem Immigratiounsgesetz, d'Ofséchere vun de Renten an eng gerecht Steierpolitik.Um Donneschdeg kënnt den SPD-Chef Martin Schulz mam Bundespresident Frank-Walter Steinmeier beieneen, fir iwwer Ausweeër aus der Regierungskris ze schwätzen. Bis ewell schléisst de Martin Schulz eng Regierungsparticipatioun weiderhin kategoresch aus. An der SPD selwer ginn et awer ëmmer méi haart Stëmmen, déi eng méi oppen Positioun verlaangen.Zu München gëtt iwwerdeems en Donneschdeg eng Decisioun iwwert déi weider politesch Zukunft vum CSU-President a bayresche Ministerpresidenterwaart. Fir d'éischt informéiert hien an der Mëttesstonn d'CSU-Landtagsfraktioun an den Owend den CSU-Virstand iwwert den Ausgang vun de Sondéierungsgespréicher. Donieft soll den Horst Seehofer seng Pläng fir déi zukünfteg personell Opstellung vun der CSU bekannt ginn. Nodeems d'Partei historesch schlecht bei der Bundestagswahl ofgeschnidden hat, goufen d'Fuerderungen no engem personellen Neiufank ëmmer méi haart.