© AFP

Den Asaz, bei deem nach 4 aner Beamte blesséiert goufen, huet iwwer 20 Stonne gedauert. Während enger Razzia géint Terrorverdächteger haten dës op d'Police geschoss



Déi presuméiert Membere vun enger terroristescher Grupp hätte Widderstand geleescht. Si hätte mat automatesche Waffen geschoss an Handgranaten geheit, heescht et vun de Sécherheetsautoritéiten. Ee Suspekte gouf festgeholl. Et sollen awer nach zu weideren Arrestatioune kommen. Éischten Indicen no soll et sech bei deene presuméierten Terroristen awer net am georgesch Staatsbierger handelen. Wéi et heescht, wieren och am Ausland Enquêten am Gaangen.