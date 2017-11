Op der Sich nom argentineschen U-Boot am Südatlantik ass d'Marinne am Gaangen een ongewéinlecht Geräisch als méiglech Spuer ze iwwerpréiwen.

Neisten Indicen no, hätt et knapp 3 Stonnen no der leschter Kommunikatioun mat der ARA San Juan de 15. November, eng sougenannt hydro-akustesch Anomalie am Mier ginn, sou de Spriecher vun der Marinne. Ob dëst Geräisch vun enger Explosioun kéint stamen, wollt hien net soen. An tëscht sinn dräi Schëffer um Wee bei den Ausgangspunkt vun dësem Geräisch. U Bord vum U Boot ware 44 Mann Equipage. D'Hoffnung si nach lieweg ze fannen, gëtt ëmmer méi kleng.