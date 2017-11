© AFP

Déi aktuell Kommissioun wier un hir Limitte komm, sou de russeschen UNO-Ambassadeur no enger Sëtzung vum UN-Sécherheetsrot. Déi lescht Woch hat Moskau nees ee Veto ageluecht, wéi et geheescht huet déi aktuell Missioun sollt verlängert ginn. Zanter e Freideg huet se mat hirer Aarbecht no 2 Joer missten ophalen.D’Kommissioun hat am Oktober an engem Rapport de syresche President Bachar Al Assad, dee vu Moskau ënnerstëtzt gëtt, fir de Gëftgasugrëff responsabel gemaach. Russland wier bereet elo iwwert ee Mechanismus ze schwätzen, deen objektiv, professionell an onparteiesch wier, huet et e Mëttwoch vum UNO-Ambassadeur geheescht.