Seng Läich hat an engem Park zu San Diego gebrannt. Nach ass d’Doudesursaach net bekannt, eng Autopsie soll elo Kloerheet schafen.

Den 38 Joer ale Gomes war an Nordkorea festgeholl ginn, well hien illegal iwwert d’Grenz getrëppelt sollt sinn. 8 Méint laang war hien agespaart ginn. 8 Joer sollt hien an engem Aarbechtslager schaffen, hat ee Geriicht a Nordkorea decidéiert.



Dem Jimmy Carter war et awer während enger Visite gelongen, de fréieren Englesch-Professer mat heem kënnen ze huelen.