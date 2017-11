De Steinmeier wëll onbedéngt Neiwahlen evitéieren. Direkt no der Wahlnéierlag am September hat de Schulz gesot, d'SPD géif an d'Oppositioun. Hien ass och nom Echec vun enger Jamaika-Koalitioun bei där Positioun bliwwen.



A senger Partei ginn et awer och aner Stëmmen. Nom Gespréich Schulz-Steinmeier ass um Donneschdeg den Owend d'SPD-Spëtzt beieneen. Do kéinte sech zwou Optiounen erausschielen: Entweder eng weider grouss Koalitioun mat CDU-CSU, oder eng Merkel-Minoritéitsregierung, déi vun der SPD toleréiert gëtt.