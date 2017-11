Am Südatlantik gëtt zënter iwwer enger Woch no engem argentineschen U-Boot mat 44 Mann Equipage u Bord gesicht.

Um Donneschdeg ass et vun der argentinescher Marinn d'Informatioun, dass een den Dag op deem d'U-Boot verschwonnen ass, an der Géigend, wou et deen Ament war, eng Explosioun enregistréiert huet.