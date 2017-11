© AFP

Dat just e puer Wochen no engem Attentat mat enger Camionnette zu New York op engem Vëloswee mat 8 Doudegen. Iwwer 3,5 Millioune Spectateuren hunn d'Parad suivéiert, bei där ronn 8.000 Leit matgaange sinn. Vill Familljen an den USA feieren de Thanksgiving um véierten Donneschdeg am November traditionell mat engem grousse Schnuddelhung, wou op dem Dag giess gëtt.